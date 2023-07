Dankbare Seuntjens maakt rentree in Japan na lymfeklierkanker: 'Emotioneel moment'

Na succesvolle, maar zware chemobehandelingen en operaties werd hij in februari van dit jaar schoon verklaard. In maart begon hij weer voorzichtig met trainen. Dat deed hij bij Sparta Rotterdam, maar het einddoel was altijd om terug te keren naar Japan. In mei was het zover en werd hij door de Japanners onthaald als een held.

"Door de chemokuren zat mijn lichaam ver onder nul. Als je een kruisbandblessure hebt, kun je nog wat bewegen, maar ik heb stilgezeten. Ik woog 108 kilo. Daar moest ook flink wat vanaf. Dat ik dan in minder dan zes maanden weer in een wedstrijd op het veld sta, is eigenlijk ongelooflijk", zegt hij tegen Omroep Brabant .

Ralf Seuntjens (34) was nog maar net begonnen aan een avontuur in de Japanse voetbalcompetitie toen ruim een jaar geleden lymfeklierkanker bij hem werd geconstateerd. Ruim twee weken geleden maakte hij zijn rentree voor FC Imabari, iets waar hij de afgelopen maanden alleen maar van durfde te dromen.

Ralf Seuntjens (34) was net begonnen aan een avontuur in de Japanse voetbalcompetitie, toen ruim een jaar geleden lymfeklierkanker bij hem werd geconstateerd. Onlangs maakte hij zijn rentree. - NOS

Op 17 juni reisde Seuntjens voor het eerst mee met de selectie voor een uitwedstrijd tegen Tegevajaro Miyazaki. "Dat was voor mij een grote verrassing", vertelt de voetballer. "Een dag voor vertrek kreeg ik een berichtje dat ik erbij zat. Dat was thuis met mijn vrouw een emotioneel moment."

Uiteindelijk viel Seuntjens een paar minuten voor tijd in. "Fantastisch. Dat had ik op voorhand nooit durven dromen. Je werkt er hard aan, maar dat ik dan daadwerkelijk mijn rentree mag maken is fantastisch."

Voor ogen van zoon voetballen

Zijn vrouw en kinderen zijn ook in Japan. "Mijn zoon Nolan krijgt nu alles pas echt mee. Hij is helemaal idolaat van voetbal. Hij heeft mijn broer Mats al zien voetballen bij RKC Waalwijk en dan zie je hem helemaal stralen."

Maar uitgerekend bij de rentree van Seuntjens was Nolan er nog niet bij. "Voor de uitwedstrijden moet je hier best ver reizen en dan is het toch lastig om dan een heel gezin mee te nemen. Het moet een keer gebeuren in een thuiswedstrijd of bij uitwedstrijden hier in de buurt."

Tot die tijd kijkt Nolan de wedstrijden van papa op YouTube terug. "Hij roept dan ook altijd dat hij mij in het echt wil zien voetballen. Dat zit in je hoofd. Ik hoop hem dat nog te kunnen geven."