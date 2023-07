Dode en zwaargewonde bij ongeluk Markenbinnen

Een man uit Breda is gisteravond omgekomen bij een auto-ongeluk in de buurt van Markenbinnen (Noord-Holland). Een tweede inzittende ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hulpdiensten zoeken nog naar een mogelijk derde slachtoffer.

Bij het ongeluk op de N246 botsten iets voor middernacht drie auto's op elkaar. Een van de auto's schoof daarna honderden meters door, sloeg over de kop en belandde in het water.

Een van de inzittenden, een 21-jarige man uit Amersfoort, werd daarbij uit de auto geslingerd en raakte ernstig gewond, schrijft NH Nieuws. De Bredanaar, ook 21 jaar oud, was al overleden toen hij door hulpdiensten uit de auto werd gehaald. De inzittenden van de andere twee auto's bleven ongedeerd.

Mogelijk derde inzittende

De politie vermoedt dat er nog een derde persoon in de auto van de slachtoffers zat. Hulpdiensten hebben de hele nacht naar het mogelijke slachtoffer gezocht. Vanochtend heeft een duikteam van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) de zoekactie overgenomen. Ze zoeken in een gedeelte van de Markervaart.

Volgens de veiligheidsregio zijn meerdere scenario's mogelijk: de vermiste persoon kan nog in het water liggen, uit zijn gestapt of uit de auto zijn geslingerd.

De scheepvaart in de Markervaart tussen de Enge Stierop en de Tapsloot is gestremd zolang het onderzoek loopt.