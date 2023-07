Jorritsma, Ollongren en Arib gehoord over 'positie Omtzigt, functie elders'

Het gaat dan met name over de kwestie 'positie Omtzigt, functie elders'. Uit een reconstructie van Nieuwsuur vorige maand bleek dat Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) het toen nog CDA-Kamerlid Omtzigt meteen als een risico voor de stabiliteit van een toekomstig kabinet zagen.

De hoorzitting is live te volgen via NPO Politiek en Nieuws .

Het blaadje met de tekst over Omtzigt werd op 25 maart 2021 op een foto vastgelegd door een persfotograaf. De verkenners besloten daarna hun opdracht terug te geven aan Arib.

Zij maakten in hun eindverslag van 26 maart geen melding van het gesprek met Arib. Ook tijdens het debat op 1 april over 'functie elders' zeiden zij niet dat de positie van Omtzigt toen al uitgebreid ter sprake was gekomen.

De vragen tijdens de hoorzitting zullen gaan over waarom er na alle debatten en Kamerbrieven over de kwestie nog steeds geheimen zijn, en of er nog meer informatie is achtergehouden.

Bekijk hier de reconstructie van Nieuwsuur van 10 juni 2023: