Prijzen baby- en kinderproducten soms te hoog; ACM waarschuwt leveranciers

Ouders betalen soms te veel voor baby- en kinderproducten. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens de toezichthouder zijn er signalen dat leveranciers winkels onder druk zetten om een hogere prijs aan te houden dan de adviesprijs. Het gaat om producten als kinderwagens, draagzakken en spenen.

De toezichthouder heeft hierom ongeveer veertig leveranciers een waarschuwing gegeven. De leveranciers riskeren een boete van maximaal 900.000 euro of 10 procent van hun omzet als ze door blijven gaan met het vaststellen van de prijzen.

Het is niet toegestaan om invloed uit te oefenen op de prijzen van winkeliers. Leveranciers mogen enkel een adviesprijs aandragen. Ook mogen de bedrijven geen informatie geven over wat andere winkeliers met hun prijzen doen. Nu worden sommige prijzen van de baby- en kinderproducten dus hoger gehouden dan nodig is.

Ouders makkelijk slachtoffer

Ouders zijn een makkelijk slachtoffer van deze hoge prijzen, zegt Michiel Denkers, directeur Mededinging bij de ACM. "Ze zijn vaak minder kritisch en bereid om hun portemonnee te trekken. Het lijkt erop alsof in deze sector leveranciers daar misbruik van maken. Daar zijn jonge ouders de dupe van, terwijl deze fase in hun leven toch al veel uitgaven vraagt."

De ACM heeft een adviesprijscheck gemaakt zodat leveranciers kunnen nagaan of ze zich aan de regels houden. Winkeliers kunnen zo kijken of hun leverancier verboden invloed uitoefent.