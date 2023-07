Sparta kiest voor assistent Rijsdijk als opvolger Steijn

Sparta heeft een nieuwe hoofdtrainer. Jeroen Rijsdijk (46) is aangesteld als opvolger van Maurice Steijn, die deze zomer naar Ajax vertrok. Rijsdijk was afgelopen seizoen assistent van Steijn in Rotterdam. Hij heeft een contract voor twee seizoenen getekend.

Onder Steijn beleefde Sparta een topseizoen, dat resulteerde in de zesde plaats in de eredivisie. Ajax haalde Steijn weg uit Rotterdam, waarna technisch directeur Gerard Nijkamp op zoek ging naar een nieuwe hoofdtrainer.

Dat bleek een lastige opgave, want Sparta greep mis bij Fred Rutten en de oud-Spartanen Danny Blind en Gregg Berhalter. Uiteindelijk viel de keuze op Rijsdijk, die meerdere functies bij de Rotterdammers heeft bekleed. Hij was eerder trainer van Jong Sparta en hoofd jeugdopleiding bij de Rotterdammers.

Zorgvuldigheid

"We hebben zorgvuldigheid verkozen boven snelheid. We hebben met name gepolst naar beschikbaarheid bij kandidaten die in onze ogen de club een stap verder kunnen laten groeien en daarbij was de uitgangspositie dat zij een flinke plus moesten brengen ten opzichte van Jeroen Rijsdijk en Nourdin Boukhari"', meldt Nijkamp op de website van Sparta.

"Zij waren namelijk met Maurice Steijn medeverantwoordelijk voor het sportieve succes van afgelopen seizoen, maar ook voor de aansturing van de voetbalstaf op Het Kasteel. Het is voor de directie altijd al duidelijk geweest dat Jeroen Rijsdijk met zijn assistenten de beste optie is voor Sparta indien er geen nieuwe hoofdtrainer met ruime ervaring beschikbaar zou komen, die ook nog past bij onze club."

Booy als assistent

Foeke Booy moet als assistent-trainer voor een nieuwe impuls in de technische staf zorgen. "Foeke heeft niet alleen al eerder op Het Kasteel gewerkt, maar met al zijn ervaring in binnen- en buitenland zien wij in hem een juiste aanvulling op Jeroen en Nourdin", aldus Nijkamp.