Sluiter coacht Oekraïense Svitolina: 'Als de bommen vallen, tennissen we niet'

Raemon Sluiter is er trots op dat hij als tenniscoach zijn steentje kan bijdragen om zijn Oekraïense pupil Jelina Svitolina te steunen in het bereiken van haar doelen. De oorlog in het land van de tennisster speelt een grote rol in hun samenwerking. "Als 's ochtends de bommen vallen en het is te heftig, dan trainen we een uur later of we trainen helemaal niet." Sluiter geeft op Wimbledon, waar Svitolina maandag in de eerste ronde op het Centre Court tegen vijfvoudig kampioene Venus Williams speelt, een inkijkje hoe het is om samen te werken met iemand die naast een bestaan als toptennisster ook moeder is en tegelijkertijd haar land in oorlog zoveel mogelijk probeert te helpen. Dat zorgt voor een heel andere dynamiek dan bij Sluiters eerdere klussen met bijvoorbeeld Kiki Bertens en Tallon Griekspoor. 100.000 dollar Svitolina (28) geeft veel om haar land, zo vertelt Sluiter. "Ze gaf dit jaar in Charleston op zondag een clinic bij 30 graden, terwijl ze op maandag moest spelen. Geen drama, maar ook geen ideale voorbereiding op een wedstrijd", vertelt de Rotterdammer. "Er wordt daar dan 100.000 dollar opgehaald. Wie ben ik om op zo'n moment te zeggen: dit kan niet. Ik weet hoe belangrijk het voor haar is. Ik heb haar wel gevraagd of ze dit elke week zou willen doen, of wordt het dan toch wel zwaar? Ze antwoordde resoluut: elke week."

Raemon Sluiter vertelt op Wimbledon over zijn samenwerking met de Oekraïense Jelina Svitolina, die naast haar tennisloopbaan ook veel bezig met de oorlog die in haar land woedt. - NOS

Svitolina en Sluiter werken nu een half jaar samen. De voormalige nummer drie van de wereld wil er na de bevalling van haar dochter Skaï in oktober 2022 alles aan doen om weer op topniveau terug te komen. Ze benadert Sluiter, die ze nog kent van diens periode met Bertens. De coach heeft in december zijn samenwerking met Griekspoor beëindigd en heeft wel oren naar een nieuw avontuur. Kennismaken in Zwitserland De twee maken vervolgens uitgebreid kennis. Svitolina wil niets overhaasten en nodigt Sluiter uit om naar Genève te komen, waar ze met haar man en collega-proftennisser Gaël Monfils woont. Ze werken drieënhalve maand intensief aan de terugkeer van de tennisster. In Zwitserland ervaart Sluiter ook de vastberadenheid van Svitolina. Ze traint hard, maar is ook de zorgzame vrouw die er niet voor terugdeinst om na een lange dag intensief werken en de zorg voor haar dochter, ook nog voor iedereen te koken.

Jelina Svitolina - AFP

De tennisster staat in Oekraïne qua aanzien op gelijke hoogte met oud-bokser (en tegenwoordig burgemeester van Kiev) Vitali Klytsjko en oud-voetballer Andrej Sjevtsjenko. Ze hoopt met haar status haar landgenoten hoop te geven in zware tijden. Op de tennistour maakt Svitolina ook een statement door geen handen te schudden met Russische of Belarussische tegenstanders. Iets dat meer Oekraïense tennissers doen sinds het begin van de Russische invasie.

Wimbledon bij de NOS In Londen wordt van 3 juli tot en met 16 juli op The All England Croquet Club het derde grandslamtoernooi van het jaar gehouden. De NOS is aanwezig voor interviews en achtergrondverhalen en zal ook samenvattingen laten zien van de belangrijkste wedstrijden.

"Ze begint de dag met het kijken of er 's nachts nog dingen in het land zijn gebeurd en hoe het met familie en vrienden is", vertelt Sluiter. "Ik probeer er voor haar te zijn. Als ze iets bij me kwijt wil, dan doet ze dat. Ze hoeft zich tegen mij niet in te houden." Niet geheel onbelangrijk: de samenwerking tussen Svitolina en Sluiter begint nu ook zijn vruchten af te werpen op de tennisbaan. Svitolina wint in mei in het Franse Straatsburg haar eerste WTA-toernooi sinds haar terugkeer en haalt even later op Roland Garros de kwartfinales. Het is nu de vraag in hoeverre Svitolina die goede prestaties op Wimbledon, waar ze in 2019 nog de halve finales bereikte, kan vervolgen. "We hebben een aantal aardige resultaten achter de rug, maar daarvoor ging het qua eingelijk qua zeges allesbehalve goed", vertelt Sluiter. "Het is altijd leuker als je wint, maar die mindere weken waren eigenlijk ook heel leuk en dat is denk ik een goed teken voor de samenwerking."

Raemon Sluiter - AFP

Sluiter zien we maandagmiddag dus ook in de spelersbox van Svitolina. Hij weet als een van de weinigen hoeveel de tennisster ervoor heeft moeten doen om er weer te staan op Wimbledon. "Ik vind het bizar knap hoe ze met alles omgaat. Ze is moeder, neemt de rol op zich om haar land te helpen en ondertussen nog te kijken wat er in haar tenniscarrière zit. Daar heb ik heel veel bewondering voor."