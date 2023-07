Etappe 3: Sprinters opgelet! Langs de kust dendert Tour-peloton Frankrijk binnen

Veel wijst op een massasprint, maar in de 193,5 kilometer die gereden wordt, moeten de renners wel vier gecategoriseerde klimmetjes over. De Côte de Trabakua (5,4 kilometer tegen 5,2%), de Côte de Milloi (2,6 kilometer tegen 4,5%), de Côte d'Itziar (5 kilometer tegen 4,2%) en de Côte de Benta (5,4 kilometer tegen 6,1%).

Daar ligt in de derde etappe een vlakke aankomst te wachten in finishplaats Bayonne.

Sprinters opgelet! Na twee dagen op en af over de Baskische heuvels is het tijd voor de rappe mannen. Het peloton van de Tour de France trekt vanuit het Spaanse Amorebieta-Etxano naar de kust, waar de renners met de Golf van Biskaje aan hun linkerhand richting Frankrijk koersen.

Wie u kunt opschrijven? Nou, het is nogal een lijst. Denk aan de grote namen uit België: Jasper Philipsen en Wout van Aert. Maar ook zeker uit Nederland: Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.

Verder zullen onder anderen Mads Pedersen, Biniam Girmay en Caleb Ewan zich laten zien. Vroeg of laat zal ook Mark Cavendish zich voorin melden, want hij loert op zijn 35ste ritzege in de Tour. De Brit zou recordhouder Eddy Merckx voorbij gaan op de ranglijst van renners met de meeste etappezege in de Tour ooit.

Nederlanders aan het werk

In het Baskische openingsweekend reden de Nederlanders - op wat kopwerk van Dylan van Baarle en Wilco Kelderman en een vlucht van Pascal Eenkhoorn na - nog wat anoniem in de rondte. In de twee vlakkere ritten van vandaag en dinsdag zullen ze een prominentere rol gaan spelen als het in de finale komt tot een massasprint.