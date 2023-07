Wekdienst 3/7: Man voor de rechter om verstrekken Middel X • Centrum inval Oekraïne van start

Goedemorgen! Alex S. staat vandaag voor de rechter. Hij wordt verdacht van hulp bij zelfdoding door het verstrekken van Middel X. En er komt een persconferentie over het centrum dat onderzoek gaat doen naar de Russische inval in Oekraïne.

Wat heb je gemist?

De Franse regering is in crisisoverleg bijeen geweest. President Macron kwam gisteravond samen met zeven ministers in het Elysée om te praten over de onrust en het geweld van de afgelopen dagen in tal van steden.

Concrete maatregelen kwamen er niet uit. De president liet weten dat hij kabinetsleden heeft gevraagd alles in het werk te stellen om de orde te herstellen en de rust te doen terugkeren.

Dinsdag schoot een politieagent in Nanterre, een voorstad van Parijs, een jongen van 17 van dichtbij dood. De dood van de jongen, Nahel, heeft geleid tot massale rellen, plunderingen en vernielingen in Frankrijk.

Afgelopen nacht is rustiger verlopen dan de nachten ervoor. Halverwege de nacht waren in het hele land minstens 78 mensen gearresteerd, onder wie 20 in Parijs, berichtte nieuwzender BFMTV. Dat zijn veel minder arrestaties dan in voorgaande nachten.