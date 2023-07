PSV'er Gutiérrez keert na vijf jaar terug naar Mexico

Érick Gutiérrez heeft PSV na vijf seizoenen verlaten. De middenvelder keert terug naar zijn geboorteland Mexico, waar hij gaat spelen voor Chivas uit Guadalajara.

Bij PSV had de 28-jarige Gutiérrez nog een contract tot de zomer van 2025. Het is onbekend welk bedrag Chivas betaalt voor de controleur. Eerder speelde hij in Mexico voor Pachuca.

Gutiérrez begon zijn carrière bij PSV onder trainer Mark van Bommel. In zijn vijf jaar in Eindhoven werd de club niet één keer kampioen.

Wel won Gutiérrez tweemaal de beker en de Johan Cruijff Schaal met PSV. In de bekerfinale van 2021 tegen Ajax (2-1) maakte hij een van de twee doelpunten.