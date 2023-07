Verkoper zelfdodingsmiddel voor rechter: 'Moeten zelf kunnen beslissen'

Voor de rechtbank van Den Bosch dient vandaag de rechtszaak tegen Alex S.. De 29-jarige Eindhovenaar wordt verdacht van hulp bij zelfdoding bij tien mensen. Hij zou drie jaar lang pakketjes met het zogenoemde 'middel X' hebben verkocht, inclusief handleiding voor het zelfdodingsmiddel.

S. is lid van Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die pleit voor zelfbeschikking bij suïcide. CLW stelt dat de euthanasieregels ontoereikend zijn. Experts wijzen erop dat middel X leidt tot een inhumane dood. Behalve S. wil het Openbaar Ministerie nog negen andere CLW-leden vervolgen.

"Wij moeten zelf kunnen beslissen wat wij met ons lichaam, leven en levenseinde doen", schrijft de 29-jarige Eindhovenaar ter verdediging. Hij zamelt online geld in om de kosten van de rechtszaak te betalen. S. overweegt ook om een zaak aan te spannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Een getuige in de zaak was op de intensive care beland, nadat hij bij S. middel X had gekocht en het vervolgens had gebruikt, zo stelt het Openbaar Ministerie. De man, die kampte met psychische problemen, gaf aan dat hij spijt had gekregen van zijn beslissing. Het OM wil met de vervolging van S. (kwetsbare) en andere CLW-leden mensen beschermen die hun doodswens niet goed hebben doordacht.

Demonstratie aangekondigd

Vandaag begint de inhoudelijk behandeling van de rechtszaak. Een zogenoemde Steungroep Dappere Burgers, die achter S. staat, heeft een demonstratie aangekondigd. De actiegroep is voor legalisering van hulp bij zelfdoding en is opgericht om het debat aan te zwengelen.

Volgens de wet mag alleen een arts helpen bij suïcide en daarvoor moet aan een reeks voorwaarden worden voldaan. Zo moet onder meer sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ook moet de patiënt uitgebreid worden geïnformeerd en er moet altijd nog een onafhankelijke extra arts worden ingeschakeld.

CLW zegt op te komen voor mensen bij wie niet aan deze voorwaarden is voldaan, maar die wel hun leven willen beëindigen. De organisatie heeft in de media gewezen op het legaal verkrijgbare middel X. De echte naam heeft CLW niet bekendgemaakt.

Volgens het OM heeft S. het zelfdodingsmiddel mogelijk aan honderden mensen verkocht. Zoiets is pas illegaal als het spul wordt gebruikt voor zelfmoord. Het OM vervolgt S. voor tien klanten die zijn gestorven na gebruik het bij hem gekochte middel.

Doodsstrijd kan 40 uur duren

Middel X veroorzaakt een zuurstoftekort in de cellen, waardoor iemand sterft. Maar het kan uren duren voordat diegene het bewustzijn verliest. Ook kan het tot 40 uur duren voordat iemand die het middel neemt daadwerkelijk overlijdt aan de vergiftiging, staat op Rijksoverheid.nl.

Het OM stelt dat S. het middel heeft verkocht zonder vragen te stellen aan zijn klanten. Hij zou met zijn handel zo'n 50.000 euro hebben verdiend en is ook aangeklaagd voor witwassen.

De Eindhovenaar stelt dat hij uit idealisme heeft gehandeld. "Ik had op het moment van mijn arrestatie minder dan 500 euro op mijn rekening."

Hij schrijft dat hij na zijn arrestatie zeven dagen in een isolatiecel heeft doorgebracht, verspreid over twee gevangenissen. "Vervuild zonder een schone onderbroek te krijgen, zonder lopend water en zonder wondverzorging heb ik deze zeven dagen moeten doorbrengen."