Macron spreekt burgemeesters, minder dan honderd arrestaties

De Franse regering is in crisisoverleg bijeen geweest. President Macron kwam gisteravond samen met zeven ministers bijeen in het Elysée om te praten over de onrust en het geweld van de afgelopen dagen in tal van steden. Concrete maatregelen kwamen er niet uit. De president liet weten dat hij kabinetsleden heeft gevraagd alles in het werk te stellen om de orde te herstellen en de rust te doen terugkeren.

De nacht lijkt rustiger verlopen dan de nachten ervoor. Halverwege de nacht waren in het hele land minstens 78 mensen gearresteerd, waaronder 20 in Parijs, berichtte nieuwzender BFMTV. Dat zijn veel minder arrestaties dan in voorgaande nachten.

Komende dag praat Macron met fractieleiders in het parlement en met meer dan 200 burgemeesters van plaatsen waar afgelopen dagen onlusten uitbraken. De Franse president zou gisteren eigenlijk voor een langverwacht staatsbezoek in Duitsland zijn, maar Macron zag zich genoodzaakt om dat af te zeggen.

Dinsdag schoot een politieagent in Nanterre, een voorstad van Parijs, een jongen van 17 van dichtbij dood toen die wegreed bij een politiecontrole. De dood van de jongen, Nahel, heeft geleid tot massale rellen, plunderingen en vernielingen in Frankrijk. Vooral 's nachts heeft de politie zijn handen vol aan relschoppers.

Vrouw burgemeester op de vlucht

Niet alleen auto's en prullenbakken maar ook veel openbare gebouwen zoals scholen en stadhuizen zijn in brand gestoken. De gewelddadigheden begonnen, net als in het verleden, in banlieues van grote steden, maar hebben zich uitgebreid naar stadscentra.

Gisteren reed een auto de tuin in van het huis van een burgemeester in een deelgemeente van Parijs. De auto werd vervolgens in brand gestoken. De burgemeester van L'Haÿ-les-Roses zelf was niet thuis, maar zijn vrouw en kinderen moesten op de vlucht slaan, waarbij ze werden bekogeld met vuurwerk.

Mede naar aanleiding van dit incident willen burgemeesters vandaag rond het middaguur actievoeren voor hun stadhuis. Het is de bedoeling dat sirenes klinken en dat mensen zich uitspreken tegen het geweld.

Dat deed gisteren ook de oma van Nahel. Ze vroeg om te stoppen met gewelddadigheden en veroordeelde relschoppers die haar kleinzoon "als excuus voor geweld misbruiken". Ze benadrukte dat niet alle agenten schuldig zijn en dat er geen bussen in brand moeten worden gestoken omdat mensen daarvan afhankelijk zijn. Ook veroordeelde ze het in brand steken van scholen.