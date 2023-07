VS waarschuwt Guatemala na opschorten verkiezingsuitslag

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zijn diepe zorgen geuit vanwege vermoede pogingen om de verkiezingsuitslag in Guatemala te manipuleren. Bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen haalde een anti-corruptiekandidaat een week geleden tot verrassing van velen de tweede ronde. Bernardo Arévalo werd vooraf weinig kansen toegedicht, verschillende andere oppositiekandidaten waren wel geweerd.

Arévalo van de sociaal-democratische partij Semilla moest in de eerste ronde alleen voormalig first lady Sandra Torres voor zich dulden. Zij wordt gezien als een kandidaat van de zittende macht. Semilla komt voort uit de protestbeweging en wil de democratische hervormingsbeweging van 2015 nieuw leven inblazen.

Afgelopen weekend oordeelde het hoogste hof in Guatemala dat de verkiezingsuitslag voorlopig moet worden opgeschort, nadat verschillende verliezers de uitslagen hadden betwist. Daarmee is onzeker geworden of Arévalo het, zoals gepland, bij de beslissende stembusgang op 20 augustus kan opnemen tegen Torres.

Blinken uitte zijn zorgen na het besluit van het hof en benadrukte dat waarnemers, zowel binnenlandse als internationale, geen onregelmatigheden hadden geconstateerd. "Het ondermijnen van de verkiezingsuitslag van 25 juni zou een ernstige bedreiging zijn voor de democratie, met vergaande gevolgen".

Blanco-stemmen

Tientallen Guatemalteken protesteerden dit weekend bij het hof, en eisten dat hun stem rechtsgeldig blijft. Ook Arévalo liet zich er zien en zei dat de wil van het volk moet worden gerespecteerd.

Afgelopen jaren is de democratie in Guatemala uitgehold. Arévalo, de zoon van een voormalige president, wil de corruptie in het land aanpakken en de democratische rechtsstaat herstellen.

Hem wordt in een tweede ronde kansen toegedicht. Veel inwoners van het Midden-Amerikaanse land hadden in de eerste ronde een blanco-proteststem uitgebracht of kwamen helemaal niet opdagen. Arévalo zou hun stemmen in de tweede ronde naar zich toe kunnen trekken.