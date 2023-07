Israël voert luchtaanvallen uit op Jenin, doden gemeld

Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het leger zegt het gemunt te hebben op "terroristische infrastructuur". Volgens Palestijnse bronnen zijn er twee doden gevallen en zijn er ook gewonden.

De aanvallen, naar verluidt onder meer met een drone, zouden plaatsvinden in een groot vluchtelingenkamp in Jenin, dat door Israël wordt gezien als een bolwerk van terrorisme. Volgens The Jerusalem Post zijn er ook troepen Jenin binnengevallen. De krant noemt daarbij Palestijnse bronnen.

Het Israëlische leger en veiligheidsdienst Shin Bet zeggen dat een doelwit onder meer een commandocentrum is van terroristische cellen, waar ook wapens zouden liggen. In de buurt liggen volgens Israëlische leger twee scholen en een kliniek.

Jenin ligt in het noorden van de Westoever; er zijn verschillende terroristische groeperingen actief waaronder Islamitische Jihad en Hamas.

Begin vorige week werden vanuit Jenin raketten afgevuurd op Israëlisch grondgebied, ze ontploften op de Westoever. Ook waren er afgelopen weken meerdere invallen door het Israëlische leger in Jenin. Vorige maand werden bij gewelddadigheden tussen Israëlische troepen en Palestijnse militanten vijf Palestijnen gedood. Aan Israëlische kant vielen er meerdere gewonden.

Het waren de hevigste gevechten op de Westelijke Jordaanoever in jaren. Israël zette toen onder meer een helikopter in om militairen te ontzetten.