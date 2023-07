Israël voert grote legeroperatie uit in Jenin, doden gemeld

Bekijk hier beelden van de luchtaanval in Jenin:

Het Palestijnse persbureau Wafa meldt dat Israëlische bulldozers straten in het Jenin-kamp hebben vernield om het verkeer plat te leggen. Op straat komt het tot vuurgevechten tussen Israëlische militairen en Palestijnse militanten.

Doel van de legeroperatie is volgens de woordvoerder het opsporen en vernietigen van wapentuig. "We zijn niet van plan om gebied in te nemen. We handelen tegen specifieke doelen."

De luchtaanvallen vonden plaats in een groot vluchtelingenkamp in Jenin, dat wordt gezien als een bolwerk van verzet van gewapende militanten. Ook zijn Israëlische militairen het kamp binnengevallen. De legerwoordvoerder noemde geen exacte aantallen van militairen die betrokken zijn bij de operatie, maar sprak van de orde van grootte van een brigade. Zo'n legereenheid bestaat doorgaans uit zo'n 2000 militairen.

Volgens Palestijnse bronnen zijn er vijf doden gevallen en 27 gewonden, van wie er zeven in kritieke toestand zijn. Een woordvoerder van het Israëlische leger spreekt van zeven doden aan Palestijnse zijde.

Het Israëlische leger en veiligheidsdienst Shin Bet zeggen dat een doelwit onder meer een commandocentrum is van terroristische cellen, waar ook wapens zouden liggen. In de buurt liggen volgens het Israëlische leger twee scholen en een kliniek.

Jenin ligt in het noorden van de Westoever. Er zijn verschillende militante groeperingen actief, waaronder Islamitische Jihad en Hamas. In het vluchtelingenkamp zitten honderden van hun strijders, die samenwerken in het Jenin-bataljon.

De Palestijnse president Abbas veroordeelt bij monde van zijn woordvoerder de Israëlische inval en spreekt van wrede agressie. "Wat de Israëlische bezetter in Jenin en het kamp doet, vormt een nieuwe oorlogsmisdaad tegen ons weerloze volk." Hij wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en Israël maant te stoppen.

Eerdere invallen

Begin vorige week werden vanuit Jenin raketten afgevuurd op Israëlisch grondgebied, ze ontploften op de Westoever. Ook waren er afgelopen weken meerdere invallen door het Israëlische leger in Jenin.

Vorige maand werden bij gewelddadigheden tussen Israëlische troepen en Palestijnse militanten vijf Palestijnen gedood. Aan Israëlische kant vielen er meerdere gewonden. Het waren de hevigste gevechten op de Westelijke Jordaanoever in jaren. Israël zette toen onder meer een helikopter in om militairen te ontzetten. Een dag later doodden twee Palestijnen vier Israëliërs bij een aanslag.