Vorig jaar verliezend finalist, nu niet in actie: Kyrgios zegt af voor Wimbledon

Nick Kyrgios komt toch niet in actie op Wimbledon. De Australiër, die vorig jaar nog tot de finale reikte van het grandslamtoernooi, heeft zich afgemeld vanwege een polsblessure. Kyrgios, de nummer 33 van de wereld, trok zich vorige week al terug voor het grastoernooi op Mallorca, maar verklaarde daarna wel in actie te komen in Londen. Zondag liet hij uit voorzorg een scan maken van zijn pols en daarop was een kleine spierscheuring te zien. De Hongaar Fabian Marozsan (ATP-96) mag als eerste 'lucky loser' Kyrgios' plaats innemen. Hij neemt het op tegen de Belg David Goffin.

Vorig jaar liet het 'enfant terrible van het tennis' eindelijk zijn talent echt spreken door op Wimbledon de finale te halen. In die finale liet Kyrgios zich weer regelmatig van zijn slechte kant zien en verloor hij uiteindelijk van Novak Djokovic. Eerder op zondag was Kyrgios nog present bij een persbijeenkomst in Londen. Daar uitte hij al zijn twijfels over zijn fysieke gesteldheid. "Er zijn nog wel wat vraagtekens", aldus Kyrgios. "Vorig jaar had ik waarschijnlijk de meest ideale voorbereiding, het verschil met dit jaar had niet groter kunnen zijn." Bekijk de samenvatting van de Wimbledon-finale van 2022.

Een samenvatting van de finale van het mannenenkelspel op Wimbledon tussen Novak Djokovic en Nick Kyrgios. - NOS

Kyrgios speelde dit jaar slechts een wedstrijd op de ATP-tour: een nederlaag tegen de Chinees Wu Yibing in Stuttgart in juni. De rest van de tijd kampte Kyrgios met een zware knieblessure en bovendien moest hij zich in januari verantwoorden voor de rechtbank wegens mishandeling. "Ik miste de sport helemaal niet, om eerlijk te zijn", vertelde Kyrgios bij de persconferentie op zondag. "Ik zag er zelfs een beetje tegen op om terug te keren. Maar het is mijn werk."