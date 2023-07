Oranje glundert na sterk optreden in uitzwaaiduel: 'Dit is wat je hoopt'

"Winnen, goed voetballen, de mensen laten genieten en zelf genieten", zo vatte bondscoach Andries Jonker de uitzwaaiwedstrijd richting het WK van de Oranjevrouwen tegen België (5-0) samen. "Dit is wat je hoopt. We worden fitter en houden het langer vol." Dat niet-WK-ganger België, de nummer negentien van de FIFA-wereldranglijst weinig tegenstand bood, tegen Oranje, de nummer negen van de wereld, lag volgens de bondscoach niet alleen aan de Belgen. "Normaal is het niet zo makkelijk, maar we waren goed", stelde hij. Jonker koos net als in de voorlaatste oefeninterland tegen Polen in april (4-1) voor Victoria Pelova en Esmee Brugts als aanvallende wingbacks. "Als wij de bal hebben, is het genieten van die twee", zei Jonker. "Of ik het op het WK ook durf tegen de VS? Ja hoor. Maar eerst Portugal." Martens geniet van 'vrijere rol' bij aanvallend Oranje Pelova speelde in Kerkrade een mindere eerste helft, maar was in de tweede helft op dreef en maakte bovendien een doelpunt. "We trainen superhard en worden fitter dan we ooit waren", aldus de speelster van Arsenal. "Ik in ieder geval wel en dat moet ook wel, want ik moet de hele flank bestrijken." Bekijk hieronder de interviews met Andries Jonker, Lieke Martens, Victoria Pelova en Stefanie van der Gragt:

Lieke Martens opende al vroeg de score en was ook in het restant van de wedstrijd zichtbaar in haar nopjes met haar positie als een van de twee spitsen. "Ik heb een iets vrijere rol en dat bevalt me", zei ze. "Het voelt gewoon heel goed, voor het team en voor mij persoonlijk. Hopelijk kunnen we deze lijn doorzetten." "We zijn goed op weg, maar dit is nog geen WK", waarschuwde Jonker. "Tegen dit België was het genoeg, maar er moet nog heel wat bij. We moeten nog heel hard werken aan onze conditionele gesteldheid. Ook aan details moeten we nog werken. Het moet stukjes beter." Vrijdag het vliegtuig in Vrijdag reizen de Oranjevrouwen naar Sydney voor de volgende fase in de voorbereiding en op 23 juli is Portugal in het Nieuw-Zeelandse Dunedin de eerste tegenstander op het WK. "Als we de reis goed doorkomen, denk ik dat we tegen Portugal nog beter zijn dan nu", voorspelde Jonker.