Swingende Oranjevrouwen overklassen zwak België in uitzwaaiduel voor WK

De Oranjevrouwen hebben in de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal een overtuigende overwinning geboekt op België. Nederland was in Kerkrade met 5-0 veel te sterk voor de niet-WK-ganger. Bondscoach Andries Jonker ging verder met de speelstijl die hij in april introduceerde in de oefeninterlands tegen Duitsland (0-1 verlies) en Polen (4-1 winst) en verder verfijnde bij de oefenwedstrijden deze week tegen de jongens onder 18 van De Volewijckers (2-1) en de meisjes van Oranje onder 19 (4-1). Dat betekende dat de creatieve aanvalsters Victoria Pelova en Esmee Brugts weer als wingbacks fungeerden in een zeer aanvallend 5-3-2-systeem (of 3-5-2) met Lineth Beerensteyn en Lieke Martens als aanvalsters. Het zou zomaar de opstelling kunnen zijn in het eerste WK-duel met Portugal op 23 juli in Nieuw-Zeeland. Vroege goal Martens Het leverde vanaf de start een dominant en frivool Oranje op tegen België. Al in de 2de minuut opende Martens de score. Na een lange bal van Stefanie van der Gragt zette Daniëlle van de Donk voor en rondde Martens bekeken af. Martens vierde de goal aan de rand van het veld met Kika van Es, die niet naar het WK gaat.

Van der Gragt was in haar laatste thuiswedstrijd voor Oranje - ze stopt na het WK - met haar dochter het veld opgekomen en mocht in de 15de minuut zelfs een strafschop nemen, na een handsbal van Sari Kees. Van der Gragt pakte het cadeautje echter niet uit. De Belgische keepster Nicky Evrard stopte de zwakke inzet. Nog twee goals voor rust Na een overtreding van Féli Delacauw op Beerensteyn kreeg Oranje even later weer een strafschop. Dit keer ging Sherida Spitse achter de bal staan en de aanvoerster maakte geen fout. Ze schoof de bal laag in de hoek. Met een knal van Beerensteyn op aangeven van Martens kwam Nederland nog in de eerste helft op 3-0.

Na rust - met Caitlin Dijkstra, Katja Snoeijs en later Aniek Nouwen, Damaris Egurrola, Wieke Kaptein en Renate Jansen in de ploeg - ging het tempo iets omlaag, maar bleef de ploeg van Jonker het publiek vermaken. Wingback Pelova stoomde veelvuldig op en was na een eerdere misser in de 63ste minuut trefzeker. Ze plaatste de bal keurig in de verre hoek. Ook Snoeijs pikte nog een doelpunt mee. Nadat Nouwen op de lat had gekopt, was Snoeijs gretig genoeg om de bal voor het hoofd van Martens binnen te knikken. Martens kon er om lachen. Met een grote glimlach en vertrouwen reizen de Oranjevrouwen af naar het WK.