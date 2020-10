Deignan doorbreekt Nederlandse hegemonie in Luik-Bastenaken-Luik

Het is een veldslag in de finale van de vrouwenkoers in Luik-Bastenaken-Luik, waar de rensters nu in allerlei groepjes over de Waalse wegen rijden. Lizzie Deignan is bezig met een prachtige solo. De achtervolgers komen nauwelijks dichterbij en dat is ook niet zo gek, want de verstandhouding is niet geweldig.

De Zwitserse Marlen Reusser heeft dat door en probeert het alleen, maar Van Dijk zit meteen in het wiel voor haar kopvrouw Deignan.

En hoe is het met Anna van der Breggen ? Die lijkt net weer aan te sluiten bij een groter groepje met Van Vleuten en Vollering, maar die rijden al op 2.21. Dat lijkt te veel van het goede.