Keti Koti-kunstwerk in Eindhoven vernield na herdenking slavernijverleden

Een tijdelijk kunstwerk dat voor Keti Koti werd gemaakt en achter het stadhuis van Eindhoven is geplaatst voor de herdenking van gisteren, is vernield. Het beeld, dat een keten voorstelt, is van zijn sokkel gehaald.

"Eindhoven heeft nog geen monument voor het slavernijverleden, maar we wilden toch een plek creëren om de kransen bij te kunnen plaatsen", zegt Saida Vianen, voorzitter van het Eindhovense Comité 30 juni/1 juli tegen het Eindhovens Dagblad.

"Dit raakt me echt, je vraagt je echt af: wat zit hierachter? Zijn het mensen geweest die de symbolische waarde niet kennen, of was het een doelgerichte actie? Daar kom je jammer genoeg niet meer achter, vrees ik."

Het kunstwerk is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Tommy van der Loo, nazaat van een tot slaaf gemaakte.