FC-Twente icoon Theo Pahlplatz op 76-jarige leeftijd overleden

Voormalig voetballer en FC Twente-icoon Theo Pahlplatz is op 76-jarige leeftijd overleden. De dertienvoudig Oranje-international was al een geruime tijd ziek.

Pahlplatz verruilde in 1966 amateurclub Quick'20 in zijn geboorteplaats Oldenzaal voor FC Twente. De buitenspeler werd meteen een vaste waarde en boekte met de club uit Enschede aan het eind van de jaren 60 en in de jaren 70 successen.

Zo werd in 1975 de finale van de UEFA Cup tegen Borussia Mönchengladbach bereikt. Na een 0-0-gelijkspel in Duitsland verloor de Nederlandse ploeg met 5-1 in eigen huis. Twee jaar later werd alsnog de eerste prijs uit de clubhistorie veroverd. PEC Zwolle werd in de bekerfinale met 3-0 verslagen.