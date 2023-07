Vier man in finale, toch verliest Jumbo-Visma: 'Vingegaard had wat kunnen doen'

De 209 kilometers door Baskenland leken op maat gemaakt voor Van Aert. En niemand uit de overgebleven kopgroep met sterke klassementsrenners en gevaarlijke aanvallers had normaal gesproken een rappere eindsprint dan de Belg. Zijn achtste Tour-ritzege was zo dichtbij, maar toen demarreerde de 27-jarige Fransman Victor Lafay onder de rode driehoek, een kilometer voor de streep.

Weg was de Belg. Even overdenken wat er zojuist nou was fout gegaan in de tweede etappe van de Tour de France .

Woest trok Wout van Aert een bidon uit de houder van zijn fiets en smeet hem vlak na de finish hard tegen het asfalt. De Jumbo-Visma-renner nam een douche in de ploegbus, peinsde niet over het geven van een interview en glipte in finishplaats San Sébastián een wagen in.

Van Aert gaf na afloop geen interviews en vertrok teleurgesteld. "Als we met vier man mee zijn op twintig man is het normaal dat er naar ons gekeken wordt, met Wout als snelste in die groep. Maar het is niet evident om zo'n groep te controleren met al die toppers", zei Benoot na afloop. "Net niet, zonde."

"Goh, zo veel werk verricht en dan in de finale springt er weer een weg", zei een moegestreden Kelderman na afloop. "We komen net kracht tekort, één mannetje ofzo, die het nog even dicht trekt."

Jumbo-Visma zat met vier man - Wilco Kelderman, Tiesj Benoot, Jonas Vingegaard en Van Aert - in de overgebleven groep vooraan en had de finale tot aan de flamme rouge knap gecontroleerd. Wat kon er nog misgaan?

Had kopman Vingegaard, die zich in de laatste kilometers schuil hield in de buik van de kopgroep, niet ook een trap extra kunnen doen? "Moeilijk te zeggen, we moeten dit even bekijken", zei Kelderman. "Weet je, zo is koers ook, je kunt niet alles voorspellen."

Jumbo-ploegleider Frans Maassen was duidelijker over het niet meerijden van hun beoogde Tourwinnaar Vingegaard. "Die focust zich zo veel mogelijk op Pogacar, maar achteraf had hij natuurlijk best wat kunnen doen. Maar je rekent ook niet op een aanval van Lafay in de laatste kilometer." Een aanzet van Vingegaard had wellicht het verschil gemaakt. "Ja, maar het is geen playstation."

'Ik heb geholpen'

Omgekleed en wel reageerde Vingegaard bij enkele toegestroomde journalisten op de gebeurtenissen van even daarvoor. "Ik denk dat ik wel al wat had gedaan voor Wout. Ik kon egoïstisch zijn en doorrijden met Pogacar (in de afdaling van de Jaizkibel, red.), maar door niet door te rijden heb ik hem geholpen."

Op de top van de slotklim Jaizkibel had Vingegaard met Pogacar een gaatje van nog geen tien seconden geslagen met de achtervolgende groep met daarin Van Aert. Pogacar wilde doorrijden, maar Vingegaard schudde nee. De Deen wilde wachten op de Belg en toonde daarmee zijn welwillendheid richting zijn ploegmaat.