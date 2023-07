Luiten geeft ook bij Britse Masters in slotronde koppositie uit handen

Golfer Joost Luiten is bij de Britse Masters in Sutton Coldfield als achtste geëindigd. Hij was na een uitstekende derde ronde als een van de zes leiders aan de afsluitende ronde begonnen. Evenals vorige week in München ging het mis.

Door drie bogeys (een slag boven het baangemiddelde) tegenover een birdie (een slag onder het gemiddelde) kwam Luiten uit op een totaalscore van +2 en gedeelde achtste plaats.

Afgelopen weekend in München ging hij als enige koploper de slotdag in, stond hij met enkele holes te gaan nog bovenaan, maar werd hij uiteindelijk tweede.

Australiër wint

Luiten was niet de enige die de zege in Sutton Coldfield in rook zag opgaan. Geen van de zes koplopers na drie rondes ging bij de Britse Masters met de eer strijken, al kwam Oliver Wilson nog dichtbij. De Engelsman kwam met -1 uit op -8.

De score van -8 was twee slagen meer dan Daniel Hillier nodig had. De Australiër, als nummer 64 aan de slotdag begonnen, maakte het verschil mede door eagles op de vijftiende en de zeventiende hole.