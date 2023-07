Oma doodgeschoten 17-jarige Nahel roept relschoppers Frankrijk op tot kalmte

De oma van de 17-jarige Nahel die dinsdag in het Franse Nanterre door een agent werd doodgeschoten heeft de relschoppers opgeroepen te stoppen met de vernielingen. In meerdere steden zijn sinds dinsdag elke nacht rellen uitgebroken, die begonnen uit woede over het neerschieten van de jongen van Algerijnse afkomst die probeerde weg te rijden bij een verkeerscontrole. De betogingen tegen het harde politieoptreden in vooral de achterstandswijken zijn ontaard in vernielingen en het plunderen van winkels.

"Ze gebruiken Nahel als een excuus", zei de oma van de jongen in een interview met tv-zender BFM TV. Ze maakt de Franse politie als geheel geen verwijten. Ze heeft vertrouwen in de vervolging van de politiemannen die haar kleinzoon aanhielden en uiteindelijk doodden, zei ze. "Ik geloof in rechtvaardigheid." Ook zei ze "geschokt" te zijn door een geldinzamelingsactie voor de politieagent die het fatale schot loste. Die inzamelingsactie heeft al ruim 710.000 euro opgeleverd. De actie voor de nabestaanden van Nahel heeft tot nu toe veel minder opgebracht.

Vanavond worden volgens de minister van Binnenlandse Zaken Darmanin 45.000 politiemensen ingezet in het hele land. De afgelopen nachten zijn honderden demonstranten opgepakt, voornamelijk jongeren. Darmanin zei deze week dat de gemiddelde leeftijd van de arrestanten 17 jaar is.

Zwitserland

Ook in Zwitserland is betoogd naar aanleiding van de dood van Nahel. In Lausanne, in het Franstalige deel van het land, verzamelden zich gisteren ongeveer honderd mensen. De politie zegt zeven mensen te hebben gearresteerd, zes van hen waren tussen de 15 en 17 jaar oud.