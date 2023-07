EK-titel motocrosstalent Van Drunen (15), die ooit in MX-klasse mannen wil racen

Motocrosstalent Lotte van Drunen heeft zich in het Italiaanse Gazzane verzekerd van de Europese titel. De pas 15-jarige Van Drunen won daar in het laatste raceweekend van de EMX Women de eerste manche met een verschil van meer dan een halve minuut op de Noorse Mathea Selebo en was toen al zeker van de titel.

Alexandre Massury uit Duitsland pakte het brons. De Nederlandse Jennity van der Beek eindigde op de zestiende plaats.

De jonge Van Drunen maakt dit seizoen indruk in de motocrosswereld. Ze won de eerste de beste manche waarin ze meedeed, bij de Grand Prix van Sardinië, en ze mengt zich ook al nadrukkelijk in de wereldtitelstrijd. Met nog twee grands prix te gaan, staat ze op de derde plaats in het klassement.

Overgestapt naar de dames

"De afgelopen jaren heb ik veel bij de jongens gereden en ook veel van ze gewonnen", vertelde Van Drunen afgelopen mei tegen de NOS. "Dit jaar ben ik overgestapt naar de dames. In het EK ben ik onverslaanbaar en in het WK al twee mancheoverwinningen, dat is geweldig op mijn leeftijd."

