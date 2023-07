Verstappen speelt met concurrentie: 'Gat was toch wat groter dan ze dachten'

De vijfde zege op rij in de Formule 1 en de vijfde overwinning op het thuiscircuit van zijn werkgever. Dat Max Verstappen zich thuis voelt op de Red Bull Ring is een understatement. Hij speelde in Spielberg bei Knittelfeld met zijn concurrenten.

Verstappen was in twee kwalificatiesessies de snelste, won met grote overmacht de sprintrace en de grand prix en noteerde in de laatste minuut van de grand prix ook nog de snelste ronde. "Ik denk dat we dit weekend alles goed hebben gedaan. We hadden weer een snelle auto, ik voelde me op mijn gemak en we konden eigenlijk alles doen zoals we het hadden gepland."

Gallery-play

Het toppunt van machtsvertoon was Verstappens pitstop in de slotfase. De regerend kampioen hakte zelf de knop door om binnen te komen voor vers rubber. Inzet: een WK-puntje en een slotrondje gallery-play.

Het plan slaagde en Verstappen kleineerde er de rest van het veld mee. "Ik wist dat het gat groot genoeg was en ik wilde die snelste ronde hebben. Het team was er denk ik nerveuzer over dan ik. Voor mij voelde het helemaal niet als een risico."