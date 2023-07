Estland worstelt met pro-Poetinaanhang in eigen land

In Narva, een stadje in Estland op de grens met Rusland, is het niet mogelijk openlijk tegen Poetin te demonstreren. Hoewel het formeel ook strafbaar is openlijk vóór Poetin te zijn, worden vooral anti-Poetindemonstranten streng aangepakt. Een jonge lerares die afgelopen 9 mei een T-shirt droeg met daarop in het Russisch de tekst 'Poetin is een eikel' werd gevraagd ontslag te nemen.

Hoewel het Estse ministerie van Onderwijs de school in Narva terecht wees en het ontslag wilde tegenhouden, heeft de lerares op verzoek van de schoolleiding voortijdig haar dienstverband beëindigd. "Ik droeg het T-shirt op 9 mei, de dag dat aan de Russische kant van de grens een feesttent was opgebouwd en we met pro-Poetinpropaganda werden gebombardeerd", aldus Alina Vorontsihhina. Na haar actie werd ze bedreigd via sociale media en door ouders op de school waar ze lesgaf.

Volgens burgemeester Katri Raik is ondanks dit incident al veel veranderd in haar stadje: "Twee jaar geleden was het nog absoluut onmogelijk geweest zo'n T-shirt te dragen. Narva opent zich meer en meer", aldus de burgemeester.

Identiteit kapot

Tot de Russische inval in Oekraïne leefden de Russische inwoners van het grensstadje vredig naast elkaar. De meesten wonen al sinds generaties in Narva en, hoewel ze naar de stad kwamen toen Estland nog onderdeel uitmaakte van de Sovjet-Unie, zijn ook na de val van de Muur in 1989 gebleven. "Alle inwoners leken blij dat ze in Estland wonen en niet een paar honderd meter verderop in Rusland", aldus de burgemeester.

In Estland is ruim 22 procent van de bevolking van Russische afkomst. In Narva bijna iedereen. "Na de inval in Oekraïne was in één klap de identiteit van 98 procent van onze inwoners kapot. Tot dan toe waren ze gewoon trots Russisch te zijn. Nu moesten ze ineens kiezen", aldus de burgemeester. En ondanks dat Estland officieel de Russische tv-zenders afsloot en sympathiebetuigingen aan Poetin formeel strafbaar stelde, bleven veel vooral oudere inwoners hem steunen.