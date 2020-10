Nog geen uur na de BinckBank zat Van der Poel alweer in de auto naar Luik

Mathieu van der Poel - AFP

Nauwelijks bekomen van zijn indrukwekkende solo in de afsluitende etappe van de BinckBank Tour, waarmee hij de eindzege greep, stapte Mathieu van der Poel zaterdag aan het einde van de middag alweer in de auto op weg naar zijn volgende koers: Luik-Bastenaken-Luik. Het klinkt als gekkenwerk. Voor 95 procent van het peloton is het ook niet denkbaar dat je na een zware meerdaagse wedstrijd als de BinckBank Tour, een typische koers voor kasseienvreters, opstapt voor een heuvelklassieker. Laat staan dat er nauwelijks 24 uur tussen zit.

Maar bij Van der Poel gebeurt niets zonder reden. "Het was eerst niet de bedoeling dat ik Luik zou rijden, maar het is nogal een vreemd seizoen. Nadat er deze week met etappes was geschoven in de BinckBank, dachten we dat het goed zou zijn om extra competitie op te doen op zondag. En het is een hele mooie wedstrijd, een monument. Ik ben blij dat ik er kan starten."

Die "extra competitie" in een koers als 'La Doyenne'. Hij is een van de weinigen die om die reden aan de start verschijnt. Het merendeel stapt op met de Waalse Pijl van woensdag in de benen. Slechts vijf andere coureurs uit de BinckBank Tour reisden zaterdagmiddag ook van Geraardsbergen naar Luik, maar zij starten vooral omdat hun ploeg anders renners tekort zou komen in dit overvolle seizoen. Ontdekkingstocht Voor Van der Poel ligt het anders, al weet hij nog niet wat hij kan verwachten. "Het is lastig te zeggen. Ik denk dat het net als met de Ronde van Lombardije een ontdekkingstocht voor me wordt. Het is een hele zware wedstrijd, misschien iets te zwaar ook, net als Lombardije." Waarmee Van der Poel bedoelt: iets te zwaar om te winnen. In Lombardije finishte hij desalniettemin meteen als tiende. De meeste renners tekenen ervoor om bij hun eerste deelname aan een 'monument' gelijk bij de beste tien te rijden. Van der Poel niet.