Kogelstootster Schilder stelt ticket Spelen veilig, debuut Bouju in Diamond League

Schilder noteerde in de regen daarna geen geldige poging meer. De Volendamse eindigde als tweede achter de Jamaicaanse Danniel Thomas-Dodd die een centimeter verder kwam. Jorinde van Klinken eindigde als vierde met een afstand van 18,24 meter.

Dat was ruim verder dan de internationale eis van 18,80 meter.

Kogelstootster Jessica Schilder heeft bij Diamond League-wedstrijden in Stockholm voldaan aan de limiet voor de Olympische Spelen in Parijs. De Nederlandse recordhoudster stootte in het bijprogramma bij haar eerste poging de kogel naar een afstand van 19,03 meter.

Van Klinken, woonachtig in Amerika, deed ook mee bij het discuswerpen. Op haar beste discipline eindigde ze als tweede achter de tweevoudig olympisch kampioene Sandra Perkovic.

De Kroatische, ook twee keer wereldkampioene, wierp de discus naar een afstand van 64,49 meter. De beste poging van Van Klinken leverde 62,96 meter op. Dat was onder de internationale olympische kwalificatie-eis van 64,50 meter.

Bouju vierde bij debuut

Op de 100 meter debuteerde de 21-jarige sprinter Raphael Bouju in de Diamond League. In de regen snelde de jonge Nederlander op de 100 meter naar de vierde plaats in 10,24 seconden.

Bouju is na Churandy Martina (9,91 seconden) de nummer twee van Nederland op de 100 meter. Hij liep dit seizoen al 10,02 seconden. De individuele eis voor de WK in Boedapest en de Spelen is 10,00. Bouju heeft dit seizoen zijn zinnen gezet op een tijd onder de 10,00.

De winst in Stockholm ging naar de Zuid-Afrikaan Akani Simbine, die onder lastige omstandigheden op 10,03 seconden uitkwam.

In aanloop naar de Diamond League in Stockholm maakte we onderstaande reportage met Raphael Bouju.