PEC Zwolle past nieuw keeperstenue aan; lijkt te veel op dat van Go Ahead

Het nieuwe keeperstenue dat gisteren tijdens de open dag werd gepresenteerd is rood met lichtgroen. Go Ahead speelt al jaar en dag in rood-geel. PEC-volger Michael Feith schreef op Twitter: "Niemand bij PEC Zwolle die ergens in dit proces dacht: misschien moeten we spelers niet in geel-rood kleden?"

De club geeft toe dat het groen wel erg op geel lijkt en daarmee dus te veel op het tenue van Go Ahead. "De combinatie is rood met mintgroen. De combinatie doet van afstand anders vermoeden, wat een combinatie is die we vanzelfsprekend niet willen", laat de club weten.

'Gaan we niet doen'

PEC Zwolle besloot dus de nieuwe keeperstenues in de kast te laten. "We hebben meerdere tenues, maar deze gaan we niet doen. Mintgroen lijkt in de verte op geel en moet dus aangepast worden", aldus een woordvoerder van PEC Zwolle tegen RTV Oost. Het is nog onduidelijk welke kleur in plaats van het groen komt.