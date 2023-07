Twittergebruikers ervaren hinder van nieuwe beperkingen

Op Twitter uiten gebruikers hun ongenoegen over de nieuwe beperkingen die het platform heeft ingevoerd. Zo is de hashtag "RIPTwitter" trending, net als de namen van vergelijkbare platforms als Mastodon of Truth Social, het platform van voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump. Ook melden gebruikers dit weekend problemen met het laden van de inhoud op Twitter. De storing trof gisteren tienduizenden gebruikers wereldwijd.

Gisteren maakte topman Elon Musk bekend dat het aantal tweets dat gebruikers kunnen zien gelimiteerd wordt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen geverifieerde en niet-geverifieerde gebruikers. Het is niet duidelijk of de limieten ook te maken hebben met de storing.

In eerste instantie zouden geverifieerde accounts 6000 tweets per dag mogen bekijken en niet-geverifieerde accounts 600. Enkele uren later werd dat aantal twee keer opgeschroefd. Volgens de laatste update van Musk kunnen gebruikers met een geverifieerd account 10.000 tweets bekijken, voor niet-geverifieerde accounts geldt een limiet van 1000 tweets. Nieuwe, niet-geverifieerde accounts mogen nog minder tweets bekijken: voor deze groep geldt een maximum van 500 tweets.

Noodmaatregel

Musk noemt de beperking een tijdelijke noodmaatregel, die nodig is om het zogenoemde scrapen van data tegen te gaan. Dit automatisch verzamelen van grote hoeveelheden informatie kan er volgens de topman toe leiden dat Twitter trager of onbetrouwbaarder wordt. Vrijdag werd ook al een maatregel aangekondigd, waarbij gebruikers moeten inloggen op het platform voordat ze tweets kunnen zien. Ook dat moest problemen door scraping tegengaan.

Eerder beklaagde de topman zich al over het scrapen, wat bedrijven volgens hem inzetten als middel om modellen voor kunstmatige intelligentie te ontwikkelen.

Onrust bij Twitter

Het bedrijf heeft zelf niks over de beperkingen gezegd, maar Musk komt vaker met nieuws over Twitter via het platform. Hij kocht Twitter in oktober voor ongeveer 44 miljard euro. Sindsdien is er veel veranderd bij het bedrijf. Het draaide bijna volledig op inkomsten uit advertenties, maar die inkomsten zijn het afgelopen jaar drastisch gedaald. De advertentie-inkomsten in de Verenigde Staten daalden bijvoorbeeld met 60 procent.

Musk introduceerde betaalde "geverifieerde" accounts, die moeten leiden tot nieuwe inkomsten voor het platform. Eerder werden die vinkjes door Twitter toegekend aan bekende personen of instanties. Nu is er slechts een telefoonnummer nodig. Veel mensen die een blauw vinkje hadden, weigerden voor de nieuwe verificatie te betalen. Het leidde tot verwarring omdat nepaccounts zich voordeden als bijvoorbeeld hoogwaardigheidsbekleders.