Slot weet: als het niet mooi kan, moet AZ de punten 'binnenharken'

Slot: 'Liefst goed voetballen, als dat niet lukt punten binnenharken - NOS

Voor een ploeg die wil strijden om de landstitel, is de seizoenstart van AZ ronduit teleurstellend. Het hoofdtoernooi van de Champions League werd niet bereikt en de eerste twee competitiewedstrijden leverden maar twee punten op. Zondagmiddag om half drie jaagt AZ op Het Kasteel tegen Sparta op de eerste officiële zege van het seizoen. "We zijn niet vrolijk", zegt trainer Arne Slot op het trainingscomplex in Wijdewormer. "Het is niet zo dat we hier de polonaise lopen." AZ staat halverwege de derde speelronde op de veertiende plaats, maar heeft de wedstrijd tegen FC Utrecht nog tegoed. "De stand zegt me niet zo veel. Het feit dat we vier verliespunten hebben is wel een heel vervelende start van het seizoen."

Aanvoerder Teun Koopmeiners verbergt zijn hoofd in zijn shirt - ProShots

AZ overtuigt nog niet. De topvorm waarmee Calvin Stengs en Myron Boadu het elftal vorig jaar bijna naar de koppositie loodsten en ze het Nederlands elftal haalden, ontbreekt. De vanzelfsprekendheid waarmee de ploeg vorig jaar voetbalde, kan volgens Slot simpelweg worden teruggevonden door "te doen wat we altijd doen". "Met tien man waren we tegen Zwolle de dominante partij. Het was niet exceptioneel goed, maar wel goed. Van daaruit kunnen we weer verder bouwen. Maar we moeten zorgen dat dat spel vertaald gaat worden naar drie punten."

Arne Slot, afgelopen weekeinde in Sittard - ProShots

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Een tegeltjeswijsheid die van toepassing zou kunnen zijn op het duel met Sparta als een overwinning ver weg zou lijken. 'Ook voor Ajax niet makkelijk' Maar met die instelling wil Slot niet aan de wedstrijd beginnen. "Het liefst speel ik met het goede voetbal dat we van ons gewend zijn. Maar we hebben Sparta drie keer gezien, elf tegen elf was het voor Ajax ook niet heel makkelijk om erdoorheen te komen." "Ze hebben met Henk Fraser een trainer die uitstekend in staat is om ervoor te zorgen dat de tegenstander niet zo goed aan voetballen toekomt. We hopen heel erg dat wij dat wel voor elkaar gaan krijgen. Als dat niet lukt, is het wel zaak om die punten binnen te harken. Als je er nog maar twee hebt, is het wel heel belangrijk dat er drie aan toegevoegd worden."