Lafay verrast boze Van Aert en Pogacar in slotkilometer tweede Tour-etappe

Victor Lafay heeft verrassend de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. De Fransman van Cofidis plaatste een beslissende aanval bij het ingaan van de laatste kilometer, wetende dat hij in de sprint niet mee had gekund met enkele grote namen in de overgebleven kopgroep. Wout van Aert en Tadej Pogacar kwamen net te laat. Dat was vooral voor Van Aert een grote teleurstelling, nadat Jumbo-Visma zaterdag in de eerste etappe van de Tour ook al geen succes had behaald. De Belg smeet na afloop met een bidon en verdween zonder interviews te geven in de auto.

Wout van Aert baalde enorm na zijn tweede plaats en vertrok zonder een woord met de pers te wisselen uit San Sebastian. - NOS

Adam Yates behield de gele trui, met zes seconden voorsprong op Pogacar en zijn tweelingbroer Simon Yates. Lafay, die Cofidis de eerste ritzege in de Tour in vijftien jaar schonk, pakt met zijn zege de groene trui. Neilson Powless behield de bolletjestrui, nadat hij de hele dag in de aanval was geweest om die trui te verdedigen. Los op Jaizkibel Op de Jaizkibel, de laatste klim in de finale, zou de 209 kilometer lange koers ontvlammen, werd vooraf gezegd. En zo gebeurde het ook. Vlak voor de top gingen de twee topfavorieten voor de eindzege in de Tour ervandoor. Pogacar en Jonas Vingegaard sprintten voor de acht en vijf bonificatieseconden die bovenop de Jaizkibel lagen te wachten. De twee sloegen een gaatje van enkele seconden en Pogacar wilde wel doorrijden naar de finish, zo'n 16 kilometer verderop in het dal. Maar Vingegaard wilde geen kopwerk doen, omdat hij wist dat ploegmaat Van Aert nog in de achtervolgende groep reed, de man met het sterkste eindschot van die groep met grote namen.

De achtervolgende groep, met daarin nog vier Jumbo-Visma-renners kwam terug en reed in volle vaart naar de finish in San Sebastian, waar Van Aert het moest gaan afmaken. Maar in de kopgroep wilde niemand zomaar met de Belg naar de streep rijden. Van Aert duikt boos ploegwagen in Pello Bilbao demarreerde, net als Tom Pidcock, Mattias Skjelmose en Emanuel Buchmann. Alle aanvallers in de laatste vijf kilometer werden ingelopen. Maar toen Lafay onder de boog van de laatste kilometer ervandoor ging, kon de Jumbo-trein de groep niet langer controleren. Van Aert perste er nog een allerlaatste sprint uit, maar kwam enkele meters achter Lafay over de streep. De Belg sloeg woedend met zijn vuist in het rond. Na afloop gaf hij geen reacties en dook hij vlug de ploegwagen in. Bekijk hieronder de reacties van Frans Maassen, Wilco Kelderman en Tiesj Benoot.

In het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk, met twee heuvelritten door het Baskenland, koos de Tour-organisatie ervoor om van etappe 2 een soort miniversie te maken van de Spaanse 225 kilometer lange eendagswedstrijd Clásica San Sebastián. Langste etappe Een bijna 210 kilometer lange rit - de langste etappe van deze Tour - met een relatief vlak begin, waarna de beklimmingen elkaar in hoog tempo opvolgden. Het peloton ging vier gecategoriseerde en nog wat niet-gedocumenteerde heuvels over van de derde en vierde categorie, tot in de laatste tientallen kilometers de bekende Jaizkibel opdook, die ook altijd in de finale van Clásica San Sebastián zit.

Afbeelding ter illustratie - NOS

De Amerikaanse drager van de bolletjestrui Powless (EF) was er na tien kilometer koers vandoor gegaan om zijn bergtrui te verdedigen. In zijn poging de schrale puntjes boven de beklimmingen op te pikken, kreeg hij hulp van de Noorse buffel Edvald Boasson Hagen (TotelEnergies) en Franse diesel Remi Cavagna (QuickStep). Kopgroep De kopgroep van drie werkte prima samen, het peloton liet het allemaal gebeuren en op het hoogtepunt hadden de vluchters een voorsprong van vijf minuten. Powless pikte, zoals gepland op iedere klim de bergpunten op. Zes in totaal, waardoor hij ook in etappe drie in de bollentrui start.

Powless in de aanval in etappe twee - AFP

Met nog 70 kilometer voor de wielen voerde het peloton onder leiding van UAE - de ploeg van Pogacar - het tempo op, om de koplopers die nog een gat hadden van twee minuten terug te halen. Maar 30 kilometer later was er nog geen seconde ingelopen. In het peloton leek geen enkele andere ploeg, ook Jumbo nog niet, echt aanstalten te maken om de vlucht van Powless, die op 35 kilometer van de streep zijn medevluchters had gelost en nog steeds twee minuten voorsprong had, te beëindigen. Maar toen drukte de geelzwarte Jumbo-Visma-trein het gaspedaal in. Met een noodgang racete het al enigszins uitgedunde peloton op de Jaizkibel af, om er in volle vaart overheen te fietsen.

