Vanavond op tv: Franse burgemeester aangevallen • Racisme bij de politie • Russen in Estland

Relschoppers vallen huis Franse burgemeester aan

In meerdere Franse steden zijn voor de vijfde nacht op een rij protesten en rellen geweest. Afgelopen nacht is de echtgenote van de burgemeester van de plaats L'Hay-les-Roses gewond geraakt toen ze vluchtte voor relschoppers. Volgens Franse media werd vlak daarvoor een auto door het tuinhek van de familie gereden en in brand gestoken, waarna de vrouw met haar twee jonge kinderen op de vlucht sloeg. De burgemeester was zelf in het gemeentehuis.

De positie van de burgemeester is erg belangrijk, zegt Frankrijkspecialist Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam. Wat deze aanval gaat betekenen voor de situatie in het land, vertelt hij vanavond in de studio.