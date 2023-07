Superieure Pieterse soleert naar derde wereldbekerzege in debuutseizoen

Puck Pieterse is in haar debuutseizoen als prof in het mountainbikecircuit een klasse apart. Bij de vierde wereldbekerrace van het seizoen, in het Italiaanse Val di Sole, was ze oppermachtig. Daarmee boekte de kersverse Europees kampioene alweer haar derde wereldbekerzege.

Pieterse ging in de eerste ronde direct op avontuur en had al snel een gat geslagen met onder anderen wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, Italiaans kampioene Martina Berta en de Oostenrijkse Laura Stigger, die haar vrijdag nog te snel af was geweest in de korte cross.

Op het lastige Italiaanse parkoers, met veel loodzware klimmetjes en uitdagende afdalingen, bouwde Pieterse haar voorsprong steeds verder uit. De pas 21-jarige Amersfoortse was pas in de laatste ronde op een foutje te betrappen, maar de zege kwam nooit in gevaar.