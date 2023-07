Wiebes sterkste in sprint Giro Donne, Van Vleuten blijft in roze leiderstrui

Nadat een eerste vlucht halverwege de koers al was ingerekend, probeerden drie Italiaansen het ook een keer. Giorgia Vettorello, Asia Zontone en Alice Palazzi pakten een voorsprong van anderhalve minuut, maar waren kansloos op het vlakke parcours.

De finale in het historische centrum van Modena was lastig en gevaarlijk, maar Wiebes werd door Barbara Guarischi keurig naar voren geloodst. In de sprint bleef ze Marianne Vos met gemak voor. De derde plaats was voor Amerikaans kampioene Chloe Dygert.

'Mooie race'

"Het was een mooie race in een mooie wedstrijd", reageerde Wiebes. "Natuurlijk voelde ik de druk naarmate de finish dichterbij kwam. De ploeg had enorm hard gewerkt voor mij en ik wilde niemand teleurstellen. Maar ik zat in een goede positie. Eigenlijk hebben we de race de hele dag kunnen controleren. Gelukkig heb ik het goed kunnen afmaken."