Wiebes sterkste in sprint Giro Donne, Van Vleuten blijft in roze

Lorena Wiebes heeft de derde etappe in de Giro Donne op haar naam geschreven. De renster van SD Worx was in de rit van Formigine naar Modena over 118,2 kilometer veruit de sterkste in de sprint. Annemiek van Vleuten, die zaterdag op indrukwekkende wijze de eerste etappe won, behield de roze trui.

Nadat een eerste vlucht halverwege de koers al was ingerekend, probeerden drie Italiaansen het ook een keer. Giorgia Vettorello, Asia Zontone en Alice Palazzi pakten een voorsprong van anderhalve minuut, maar waren uiteraard kansloos op het vlakke parcours.

De finale in het historische centrum van Modena was lastig en gevaarlijk, maar Wiebes werd door Barbara Guarischi keurig naar voren geloodst. In de sprint bleef ze Marianne Vos met gemak voor. De derde plaats was voor Amerikaans kampioene Chloe Dygert.