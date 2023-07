Smidt verbetert 44 jaar oud record op 400 meter horden en verdient OS-ticket

Nick Smidt heeft bij internationale atletiekwedstrijden in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds het 44 jaar oude Nederlands record op de 400 meter horden verbeterd. De atleet uit Assen kwam tot een tijd van 48,36 seconden en was daarmee 0,08 seconde sneller dan Harry Schulting, die in 1979 in Mexico-Stad 48,44 liep.

Smidt liep eerder dit jaar al 48,70 en plaatste zich daarmee voor de WK in augustus in Boedapest. Met zijn Nederlands record voldeed Smidt nu aan de kwalificatie-eis voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

De internationale eis voor Parijs is 48,70, de nationale eis 49,19. Vanaf 1 juli kunnen de baanatleten zich kwalificeren voor de Spelen in Parijs.