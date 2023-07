Badmintonduo Piek en Tabeling veroveren EK-goud in gemengd dubbel: 'Zo onwijs trots'

In de tweede set kreeg het koppel het lastiger. Delrue en Gicquel hadden zich mentaal herpakt en veranderden van tactiek door de Nederlanders te dwingen mee te gaan in hun snelle spel. Je zag de frustratie op het gezicht van Piek en Tabeling bij een stand van 18-13, omdat het ze maar niet lukte het tij te keren. De game werd uiteindelijk door de Fransen eenvoudig gepakt met 21-13.

De badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling hebben op de Europese Spelen in het Poolse Krakau goud veroverd in het gemengd dubbel. In de finale was het duo in drie games te sterk voor de Fransen Delphine Delrue en Thom Gicquel: 21-10, 13-21 en 21-12. "Dit was zo'n stressvolle week", zegt Piek na afloop. "Maar nu heb ik kramp in m'n kaken van het lachen, zo blij ben ik."

Alles of niets dus in de derde en beslissende game. In de slotfase zakten Piek en Tabeling even weg en lieten zich een paar punten afsnoepen. Tot ze het spel weer naar zich toetrokken en shuttles afblokten. Bij de stand van 20-12 werd het matchpoint en kwam eindelijk de ontlading.

"Ik ben zo trots, zo blij", juichte Piek na afloop. "Ik had het echt niet verwacht hier goud te pakken na zo'n zware loting."

'Hamer'

Wat maakt het duo zo goed? "Robin heeft heel veel power en staat constant 'met z'n hamer' achter mij. Ik ben heel erg goed aan het net, ik zie de lege hoeken", aldus Piek.

Gesprekken met een psycholoog hebben het duo gebracht waar ze nu staan. "We weten hoe we met elkaar moeten communiceren om de ander op z'n best te laten voelen. Ik ben superstreng voor mezelf en win het liefst met 21-0, daardoor word ik gauw emotioneel. Robin relativeert beter en stelt me gerust: het komt wel goed."

Piek moest bijna huilen bij het Wilhelmus, dat klonk tijdens de medailleceremonie. "In onze sport is er zoveel Aziatische dominantie, je wordt haast nooit eerste, dus klinkt haast nooit het Nederlandse volkslied. Dit betekent zo veel."

Het duo hoopt enorm dat ze bij de beste 13 van de wereld eindigen, zodat ze zich kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs. "De weg is zo lang. We moeten 25 toernooien spelen, want de beste tien tellen, dus we nemen onze marge ruim. Dat we nu goud hebben veroverd, geeft ons een enorme boost."