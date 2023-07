Badmintonduo Piek en Tabeling veroveren EK-goud in gemengd dubbel

De badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling hebben op de Europese Spelen in het Poolse Krakau goud veroverd in het gemengd dubbel. In de finale was het duo in drie games te sterk voor de Fransen Delphine Delrue en Thom Gicquel: 21-10, 13-21 en 21-12.

De Nederlanders, die sinds 2019 een succesvol koppel vormen, liepen in de eerste game uit tot een voorsprong van 16-8. Ze waren meer gefocust dan de Fransen, die risico namen met de service. De game werd makkelijk gewonnen door Oranje met 21-10.

Lastige tweede set

In de tweede set kreeg het koppel het lastiger. Delrue en Gicquel hadden zich mentaal herpakt en liepen steeds met een paar punten voor. Je zag de frustratie op het gezicht van Piek en Tabeling bij een stand van 18-13, omdat het ze maar niet lukte om in te lopen. De game werd uiteindelijk door de Fransen eenvoudig gepakt met 21-13.