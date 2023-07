Buijs start klus in Sittard mét Poldervaart: 'Maar moeten hem niet over de kling jagen'

Danny Buijs is terug in de eredivisie. De voormalig trainer van FC Groningen werd een maand geleden aangesteld bij Fortuna Sittard en startte zaterdag de voorbereiding. "Na een paar maanden niet op het veld te hebben gestaan, is het altijd lekker als je weer kan beginnen", zegt de opvolger van Julio Velázquez. De club uit Sittard kende een roerig seizoen met een trainerswissel (Velázquez voor Sjors Ultee) en veel gehannes rondom de Turkse sterspeler Burak Yilmaz, die aan het einde van vorig seizoen vertrok. Toch koos Buijs voor de nummer dertien van de eredivisie, dat op 13 augustus begint met een uitwedstrijd tegen landskampioen Feyenoord. "Waarom Sittard? Ik heb fijne gesprekken gehad met de clubleiding, met name met de technisch directeur (Américo Branco, die officieel per 1 juli de taken heeft overgenomen van Sjoerd Ars red.). En Fortuna speelt in de eredivisie. Dus het waren een aantal dingen bij elkaar, waardoor ik een goed gevoel had. Na vier jaar Groningen en een heel kort avontuur in België had ik een goed gevoel om deze keuze te maken." Bliksemontslag België Buijs maakte een jaar geleden na vier seizoenen FC Groningen de overstap naar het Belgische KV Mechelen. Bij Groningen, dat vorig seizoen degradeerde, kende hij succes met defensief en georganiseerd voetbal, maar in België was men minder gecharmeerd van de trainer. Buijs werd hij al na twaalf competitieduels ontslagen.

De spelers van Fortuna Sittard op het trainingsveld voor de eerste training - Pro Shots

De trainer heeft de afgelopen maanden in de spiegel gekeken en denkt dat de voorbereiding bij Mechelen te kort is geweest. Een goede voorbereiding is essentieel en dus is hij er in Sittard vanaf dag één bij. "Zo'n eerste training staat vooral in het teken van kennis maken en lekker opstarten. Je kan niet gelijk als een kamikazepiloot van start gaan. Dan loop je binnen een paar weken tegen blessures aan. En je moet met allerlei testen en metingen proberen zoveel mogelijk data te verzamelen, waardoor de jongens fitter kan maken in de voorbereiding."

Keeper Koopmans komt van ADO Den Haag Fortuna Sittard trok tot dusver twee nieuwe spelers aan: keeper Luuk Koopmans komt over van ADO Den Haag en Ivo Pandur (was al gehuurd) wordt definitief overgenomen van Hellas Verona. Luuk Brouwers (FC Utrecht) is in beeld zijn om het Fortuna-middenveld te versterken. De belangrijkste speler die is vertrokken is Yilmaz: de Turkse aanvaller beëindigde zijn spelersloopbaan. Yilmaz kwam vorig jaar zomer over van het Franse Lille, tekende voor vijf jaar (ook met oog op een trainersloopbaan), maar het huwelijk met Fortuna was niet gelukkig. Hij speelde op 9 april tegen Ajax zijn laatste wedstrijd. In de resterende competitieduels ontbrak de 77-voudig international van Turkije.

De tijden dat spelers niet fit terugkwamen van vakantie behoren tot het verleden volgens Buijs. In ieder geval bij Fortuna Sittard. "We hebben het er toevallig vandaag over gehad met de staf en de technisch directeur over hoe fit iedereen is teruggekomen van vakantie. Hoe dat komt? Ze kunnen gebruik maken van programma's vanuit de club, maar je ziet ook wel gewoon dat jongens de afgelopen jaren een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ze krijgen informatie over voeding en over bepaalde oefeningen die ze kunnen doen. De meesten gaan daar heel goed mee om."

Danny Buijs met assistent Adrie Poldervaart op het trainingsveld bij Fortuna Sittard - Pro Shots