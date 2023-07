Demonstraties in Australië voor erkenning van de rechten van inheemse bewoners

Verspreid over Australië hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor de erkenning van de inheemse bevolking in de grondwet. Later dit jaar wordt daarover een referendum gehouden.

Volgens organisator Yes23 waren er in Sydney zo'n 3000 deelnemers aan de betogingen en totaal in het land 25.000. De leider van de beweging, Rachel Perkins, sprak in Sydney. Ze zei dat peilingen uitwijzen dat de meerderheid van de inheemse Australiërs het referendum steunt. "Maar", zei ze, "we kunnen dit niet alleen, omdat we slechts 3,8 procent van de bevolking van Australië uitmaken."

In Melbourne sprak Uncle Ringo Terrick, van de Wurundjeri, de demonstranten toe. Hij zei dat hij hoop blijft houden dat de tijden veranderen. Hij is getuige geweest van het verdriet van zijn ouders die geen erkenning hebben gehad voor hun taal of hun land. "Eindelijk zijn we zover dat we kans hebben op een eigen stem. Laten we de handen ineenslaan en daadwerkelijk samen een toekomst ingaan als een verenigd land."

Demonstranten in Sydney droegen T-shirts met de tekst "Vote Yes" en petjes met "The Uluru Statement from the Heart". In deze verklaring, die in 2017 is opgesteld door meer dan 250 leiders van inheemse volkeren op een bijeenkomst aan de voet van de berg Uluru (eerder bekend als Ayers Rock), wordt opgeroepen tot grondwettelijke erkenning.

Referendum

Waarschijnlijk wordt tussen oktober en december gestemd over de aanpassing van de grondwet en het oprichten van een adviesraad om de inheemse bevolking invloed te geven op politieke besluiten die hen direct aangaan. De adviesraad (Indigenous Voice to Parliament) kan namens de Aboriginal-bevolking meepraten over beleid en wetgeving. Dat moet de positie van de oorspronkelijke bewoners verbeteren.

De demonstraties in meer dan 25 plaatsen volgen op een periode waarin wat minder steun was voor de grondwetswijziging voor de Aboriginals en de bewoners van de Straat Torreseilanden. In de Straat Torres, die ligt tussen het meest noordoostelijke puntje van Australië en Papoea-Nieuw-Guinea, liggen 274 kleine eilanden. Er wonen ruim 4500 mensen. De totale inheemse bevolking bestaat uit zo'n miljoen mensen op een bevolking van bijna 26,4 miljoen.

De centrum-linkse Labor-regering van premier Anthony Albanese is voor de grondwetswijziging, maar de Liberale Partij, de conservatieve oppositie, wijst die af. Een peiling vorige maand liet voor de eerste keer een lichte voorsprong voor de tegenstanders zien, 51 tegen 49 procent. Onder de tegenstanders zijn ook leden van de inheemse bevolkingsgroepen die vinden dat het voorstel niet genoeg is uitgewerkt en kan leiden tot verdeeldheid in Australië.

Inheemse Australiërs hebben onder meer te maken met discriminatie, een slechte gezondheid, achterblijvende schoolprestaties en een hoger aantal gevangenisstraffen dan gemiddeld.

In deze video wordt het belang van het referendum uitgelegd: