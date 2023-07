Van de Zandschulp met lage verwachtingen op Wimbledon: 'Loop achter feiten aan'

Botic van de Zandschulp is blij dat hij weer voluit kan tennissen, maar zijn ambities op Wimbledon heeft hij stevig naar beneden moeten bijstellen. "Ik ben hier met weinig verwachtingen aangekomen." Hoe anders was dat gevoel vorig jaar toen Van de Zandschulp met opgeheven hoofd het heilige gras verliet na zijn nederlaag tegen Rafael Nadal in de achtste finales. Hij verloor weliswaar in straight sets, maar in de derde set bracht Van de Zandschulp de legendarische Spanjaard aan het wankelen op het centrecourt.

Die ervaring en het gevoel met de beste spelers ter wereld mee te kunnen, smaakte naar meer voor Van de Zandschulp. Maar momenteel heeft hij andere dingen aan zijn hoofd. Reeks van vijf nederlagen Een blessure aan de rechtervoet weerhield de nummer 42 van de wereld de afgelopen weken ervan om op topniveau te kunnen spelen en trainen. Dat resulteerde onder meer in een reeks van vijf nederlagen in de eerste ronde op rij en een afmelding voor het toernooi in Rosmalen. "Ik merk dat ik daardoor een beetje achter de feiten aanloop, omdat andere spelers wat meer hebben gespeeld en daardoor automatisch wat meer vertrouwen hebben. Dat is iets wat ik een beetje mis", vertelt Van de Zandschulp op het fotogenieke mediaterras van Wimbledon.

Het karakteristieke uitzicht van Wimbledon - Getty Images

Het is dus zoeken naar vertrouwen voor Van de Zandschulp. Bijkomend nadeel: gras is niet bij uitstek de baansoort om ritme op te doen. Tennis op gras is snel, waarbij het soms maar om een paar punten gaat om een partij te beslissen. "Ik heb ook pas twee wedstrijden op gras gespeeld. Ik denk dat het belangrijk is om op deze ondergrond veel partijen te spelen. Het is allemaal weer even wennen: je manier van bewegen en spelen", aldus Van de Zandschulp. Dat wennen op gras gaat niet vanzelf. Hij verloor op het Engelse Queen's van de Amerikaan Frances Tiafoe en in Eastbourne ging het mis tegen de Zweed Mikael Ymer.

Ik heb nog niet het vertrouwen om vrijuit te bewegen. Hopelijk komt dat op Wimbledon een beetje terug Botic van de Zandschulp

Daarna reisde Van de Zandschulp meteen door naar Wimbledon, waar hij sinds woensdag met coach Sven Groeneveld dikwijls twee keer per dag heeft getraind. Dat trainen doet hij niet met de minste spelers. Zo deelde hij de baan met onder anderen Matteo Berrettini, de Wimbledon-finalist van 2021, en het Amerikaanse talent Ben Shelton. Zijn voetblessure is inmiddels naar de achtergrond verdreven, al klinkt er bij de Veenendaler wel nog wat lichte twijfel als hem naar de kwetsuur wordt gevraagd. "Het is de bedoeling dat ik in mijn eerste ronde voluit kan gaan." "Sinds een week of twee kan ik weer tennissen zoals ik dat wil, maar het is niet makkelijk op gras", zegt Van de Zandschulp. "In Eastbourne merkte ik afgelopen week dat ik nog niet het vertrouwen heb om vrijuit te bewegen. Hopelijk kan dat hier op Wimbledon een beetje terugkomen." Dubbelspel Misschien lukt dat voor Van de Zandschulp ook via het dubbelspel. Hij doet aan de zijde van de Amerikaan Marcos Giron voor het eerst sinds Wimbledon 2022 weer eens mee aan het dubbelspel op een grandslamtoernooi.

Botic van de Zandschulp vorig jaar in actie tegen Rafael Nadal op het Centre Court van Wimbledon - AFP

Door de tegenvallende resultaten van Van de Zandschulp en de opmars van Tallon Griekspoor, die in Rosmalen de titel won en in Halle de kwartfinales haalde, is de eerstgenoemde niet langer de beste Nederlander op de wereldranglijst. Het deert Van de Zandschulp niet. "Ongelooflijk knap dat Tallon Rosmalen wint", zegt hij. "Er zijn nu twee Nederlanders op rij die het toernooi hebben gewonnen (de nu geblesseerde Tim van Rijthoven won in 2022, red.). Dat is ook heel goed voor het toernooi. Tallon is in vorm. Ik hoop voor hem dat hij op Wimbledon deze lijn kan doortrekken." 'Kijken hoe het gaat' Van de Zandschulp neemt het komende dinsdag bij zijn derde Wimbledon-deelname op tegen de Chinees Zhizhen Zhang, de nummer 54 van de wereld. Als ongeplaatste speler had de loting een stuk zwaarder kunnen uitvallen voor Van de Zandschulp, maar momenteel voelt elke tegenstander voor hem als een pittige opdracht. "Ik probeer op dit moment niet te veel van mezelf te verwachten. Ik ga gewoon spelen en kijk hoe het gaat."