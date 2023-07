Sinkgraven traint mee met oude club Heerenveen: 'Maar contract niet realistisch'

Een verrassend gezicht zaterdag bij de eerste training van Heerenveen. De transfervrije Daley Sinkgraven sluit aan bij de Friese club om zijn conditie op peil te houden. Van een terugkeer is voorlopig echter geen sprake. "Ze hadden hier een paar spelers tekort en ik wil graag fit worden in de voorbereiding. Anders moet ik dat in m'n eentje doen en dat is toch anders dan in een groep. Dus het is mooi dat het hier kan en dat ik allemaal bekende gezichten zie", aldus Sinkgraven tegen Omroep Friesland. De 27-jarige middenvelder speelde twee seizoenen in het eerste elftal van Heerenveen nadat hij er de jeugdopleiding volgde. In 2015 maakte hij de overstap naar Ajax voor zeven miljoen euro. De laatste jaren stond Sinkgraven onder contract bij Bayer Leverkusen.

Van Beek keert terug Ook Sven van Beek stond gisteren voor het eerst weer op het veld in Heerenveen. De aanvoerder was vijf maanden uit de running na een blessure aan zijn achillespees. Over een eventuele rentree durft Van Beek zich niet uit te spreken. "Je hoopt natuurlijk altijd zo snel mogelijk, maar ik bekijk het van week tot week. En of dat nou de eerste competitiewedstrijd is of de vijfde of de tiende. Voor mij is het zaak om goed fit terug te komen."

Een nieuw contract tekenen bij Heerenveen is momenteel niet realistisch, zegt hij. "Op dit moment niet, maar misschien in de toekomst. Ik wacht eerst alle ontwikkelingen af en dan ga ik ergens anders naartoe. Geen idee waar, ik kijk wat er op mijn pad komt." Handtekeningenactie Trainer Kees van Wonderen zou maar al te graag zien dat Sinkgraven de club komt versterken. "We gaan een handtekeningactie op poten zetten en dan gaan we hem overhalen. Want Daley moet terugkomen", grapt Van Wonderen. En daarna serieus: "Daley is op zoek naar een nieuwe uitdaging en zolang traint hij mee. Natuurlijk hebben we gezegd dat we het niet erg zouden vinden als hij hier een jaartje blijft, maar dat is niet realistisch."