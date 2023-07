Zevenvoudig olympisch zwemkampioen Dressel niet naar WK in Japan

Dressel trok zich vorig jaar op de wereldkampioenschappen in Boedapest, na twee wereldtitels veroverd te hebben, terug vanwege "gezondheidsredenen". Hij nam daarna een pauze van negen maanden en keerde pas onlangs weer terug.

Bij de Amerikaanse trials in Indianapolis was de topvorm er dit weekend niet. Hij werd 29ste op de 100 meter vrije slag, derde op de 50 meter vlinderslag (niet-olympisch), vijfde op de 100 meter vlinderslag. En zaterdag 22ste op de 50 meter vrij.

De Amerikaanse zwemkampioen Caeleb Dressel heeft zich niet weten te plaatsen voor de wereldkampioenschappen deze zomer in Fukuoka. Twee jaar geleden veroverde de 26-jarige nog vijf gouden medailles op de Olympische Spelen van Tokio.

"We hebben een startpunt en vanaf daar kunnen we verder gaan", zei zijn coach Anthony Nesty toen bekend was dat Dressel tekort kwam voor het Amerikaanse zwemteam.

Mentaal gaat het goed met hem, aldus Nesty. "Het is duidelijk dat hij nog niet snel is, maar gezien de omstandigheden waarin hij zich bevindt, heeft hij wel een aantal snelle tijden neergezet."