Na dood Van 't Hoff zwelt kritiek aan op circuit Spa-Francorchamps: 'Bloedlinke bocht'

Autocoureurs vinden het schitterend. De snelheid, de adrenaline, de G-krachten als je met 300 kilometer per uur door de bochten zoeft in de Belgische Ardennen.

Frits van Amersfoort zit al een halve eeuw in de autosport. Hij ziet de fatale crash van Dilano van 't Hoff in Spa-Francorchamps niet als een uitzondering - NOS

Zaterdag eiste de bochtencombinatie een nieuw slachtoffer met de pas 18-jarige Nederlander Dilano van 't Hoff. Na een spin op het natte asfalt in Spa werd de auto van Van 't Hoff hard geraakt. Hulp op het circuit mocht niet meer baten.

Teameigenaar Frits van Amersfoort loopt al een kleine vijftig jaar mee in de autosport en zag zijn coureurs talloze malen op Spa-Francorchamps in actie.

"Het is echt niet de eerste keer dat we dit in deze sport beleven, maar het is iedere keer weer een opdonder", aldus Van Amersfoort. "Het is zo'n afschuwelijk Raidillon-ongeluk, waar we er te veel van zien."

Bloedlinke bocht

Van Amersfoort is de nestor van de Nederlandse autosport, die in het verleden onder anderen Jos en Max Verstappen en Charles Leclerc onder zijn hoede had. Hij weet als geen ander hoe gevaarlijk de bochtencombinatie Eau Rouge-Radillon is in Spa-Francorchamps.

"De auto's bereiken daar zo'n enorme snelheid. Ook in de regen, zoals zaterdag. Als je daar midscheeps (in het midden van het chassis als een auto bijvoorbeeld door een spin haaks op de baan is gekomen, red.) geraakt wordt, dan heb je geen kans. De auto's komen daar ook met hoge snelheid door de bandenstapels terug op de baan. Het is echt een bloedlinke bocht."