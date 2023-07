Ambassade van Belarus in Den Haag beklad en ruiten vernield

In Den Haag is vannacht de ambassade van Belarus beklad. Op het pand zijn met graffiti leuzen geschreven en er zijn drie ruiten ingegooid. Een man van 31 is aangehouden. Op foto's en videobeelden is te zien dat er met rode en zwarte graffiti teksten staan als 'Luka Terrorist'. Dat slaat op de Belarussische president Loekasjenko. Ook zijn er in het Belarussisch teksten op het gebouw gekalkt, onder meer de tekst 'Leve Belarus'. Bekijk hier beelden van de bekladde ambassade:

De omgeving van het pand was vannacht een tijdje afgezet voor onderzoek, meldt Omroep West. Inmiddels is een deel van de teksten weggepoetst en zijn de kapotgegooide ruiten afgeplakt met karton.