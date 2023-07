Etappe 2: recorddag voor Pogacar in heuvelachtige rit naar San Sébastian

Bij de start van de tweede etappe van deze Tour de France is UAE Team Emirates goed vertegenwoordigd. Het geel hangt om de schouders van Adam Yates en Tadej Pogacar start als leider van het jongerenklassement, waar alle renners jonger dan 26 jaar in worden meegenomen, in de witte trui. Heel vaak reed hij niet in die kleur, omdat hij vaak tegelijkertijd ook in het bezit was van de gele trui. Toch is de 24-jarige Sloveen al 52 keer op rij naar het podium geroepen om de witte trui in ontvangst te nemen. En die reeks loopt nog steeds.

Tour de France etappe 2 - NOS

De serie begon drie jaar geleden, op 11 september 2020, toen hij de leiding in het jongerenklassement overnam van Egan Bernal. In totaal ontving Pogacar al 55 keer de witte trui. Ook Jan Ullrich leidde het klassement in totaal 55 Touretappes lang, inclusief een gecancelde etappe in de editie van 1998. Het moet gek lopen wil Pogacar dat record niet verpulveren gedurende deze Tour. In San Sébastian kan hij vandaag Ullrich al achter zich laten en alleen recordhouder worden. Clásica San Sebastián De wielervolgers zullen San Sébastian vooral kennen van de eendaagse koers Clásica San Sebastián, die vier keer werd gewonnen door een Nederlander. In 2016 was Bauke Mollema de laatste die als winnaar over de streep kwam.

Herman van der Zandt blikt in zijn dagelijkse rubriek vooruit op de tweede etappe van de Tour de France. Een rit van 208,9 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastián. - NOS

Annemiek van Vleuten won twee jaar geleden de vrouweneditie en kreeg dus ook de traditionele platte traditionele Baskische pet. Léon van Bon heeft hoogstwaarschijnlijk minder goede herinneringen aan de finishstad van vandaag. Hij kon in 1997 de regenboogtrui ruiken toen het WK finishte in de Baskische stad. Maar met de streep in zicht, werd hij toch nog voorbijgereden. Van Bon werd uiteindelijk derde. Jaizkibel Het parcours van vandaag is met een lengte van bijna 209 kilometer de langste van deze Tour de France en begint relatief vlak. Daarna volgen de beklimmingen elkaar snel op. De laatste berg is de Jaizkibel, bekend uit de Clásica San Sebastián.

De Tour bij de NOS De tweede etappe van de Tour de France is zondag vanaf 13.15 uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1. Vanzelfsprekend is de koers ook te volgen in Radio Tour de France op NPO Radio 1.

Met een lengte van 8,1 kilometer à 5,3 procent zal de koers naar verwachting op deze klim van de tweede categorie ontbranden. Als de top is bereikt, moet er nog 16,5 kilometer afgelegd worden om de finish te bereiken. Zinkgaten Behalve de vele korte steile klimmetjes zijn er in Baskenland ook veel zinkgaten te vinden. Die zinkgaten nemen alles mee wat er in het oppervlak bovenop staat, weet professor in de geologie Douwe van Hinsbergen te vertellen. "Huizen, bomen, wegen, auto's, fietsers..." Van Hinsbergen: "De etappe van vandaag gaat over een ondergrond helemaal vol met gaten. Eigenlijk is de ondergrond vandaag één grote Zwitserse kaas." De start van de tweede etappe is om 12.15 uur en de race finisht naar verwachting rond 17.05 uur.