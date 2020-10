Directeur Vegni: 'Giro in coronatijd is herstartsignaal, wij zijn sterker'

Aan het woord is de directeur van een wielerwedstrijd. Mauro Vegni is de hoogste baas van de RCS, organisator van de Giro d'Italia. In het land waar ruim een half jaar geleden het coronavirus meer impact had dan waar ook ter wereld, is dit weekeinde de tweede grote wielerronde van het jaar begonnen.

"De ziekenhuizen puilden uit. Er lagen patiënten in de gangen. We zagen de onmacht, zelfs de paniek om onze doden te kunnen begraven."

Indringend waren de beelden, ze gingen niet voor niets de wereld over. Ziekenhuizen met meer patiënten dan ze aankonden, kerken met meer grafkisten dan iemand ooit had kunnen bedenken. Terwijl het coronavirus het openbare leven in Nederland in het voorjaar stap voor stap tot stilstand bracht, waren de gevolgen in Italië nog groter en nog heftiger.

Terwijl de Ronde van Italië gisteren van start is gegaan met een individuele tijdrit, moest afgelopen week juist een streep door de Amstel Gold Race. Het doorgaan van de Giro is volgens Vegni cruciaal.

"Omdat het een signaal is van een terugkeer naar het normale leven. Het was belangrijk om een herstartsignaal te geven. Dat het leven in ieder geval doorgaat. Ondanks de duizend problemen vanwege corona gaan we verder. We gaan laten zien dat we sterker zijn dan corona."

"Maar het is duidelijk dat de omstandigheden van land tot land verschillen. We hebben stijgingen in covid-aantallen gezien in Frankrijk, Spanje en België. Wij hadden de situatie, in elk geval tot gisteren, gelukkig redelijk onder controle."