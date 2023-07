Politietop wist niet van promotie voor racisme veroordeelde agent

De Nederlandse politietop was zelf ook onaangenaam verrast toen ze hoorde over de promotie van een voor racisme veroordeelde agent naar leidinggevende functie bij de vreemdelingenpolitie.

Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer was niet op de hoogte van de benoeming en was het er ook niet mee eens, zegt zij tegen Nieuwsuur: "Ik dacht niet anders dan heel veel mensen in de samenleving: Is dit wel het goede moment? Dit voelt niet goed, het gaat ook ons beleid, dat we met zoveel kracht hebben ingezet, niet verder helpen. We moeten echt terugkeren op dit besluit."

Storm van kritiek

De agent kwam in 2020 af op een melding van geluidsoverlast in Dordrecht. Bij de aanhouding van een buurtbewoner ging een gezin zich met de situatie bemoeien. Een vechtpartij ontstond, waarbij de agent het n-woord gebruikte. Zijn promotie naar de vreemdelingenpolitie leidde tot een storm van kritiek.

"Het is bizar dat juist deze agent aan de slag gaat bij de vreemdelingenpolitie", zei Justin Kötter, advocaat van het gezin dat is uitgescholden. "Voor mensen die te maken krijgen met de vreemdelingenpolitie weegt afkomst zwaar mee. Daar kan niet een agent zitten die zich racistisch heeft uitgelaten."

De politie, die eerst aangaf dat de agent een tweede kans verdiende, draaide de benoeming uiteindelijk terug.