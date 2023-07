Syrië: Israël voert opnieuw luchtaanval uit

Israël heeft opnieuw een luchtaanval op Syrië uitgevoerd, melden Syrische staatsmedia. Verschillende raketten zouden in de omgeving van de westelijke stad Homs terecht zijn gekomen. Er zou wat schade zijn, maar volgens de staatsmedia zijn er geen slachtoffers.

Volgens Syrië zijn de meeste raketten onderschept. Een militaire bron meldt dat de raketten die in Homs terechtkwamen over de Libanese hoofdstad Beirut vlogen.

Israël heeft niet gereageerd op de Syrische beschuldigingen. Wel meldde een Israëlische militaire woordvoerder enkele uren eerder dat luchtafweerraket die vanuit Syrië werd afgevuurd in de lucht was ontploft. Of de twee aanvallen met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk.

Het leger van Israël heeft de afgelopen maanden geregeld Syrische luchthavens en luchtmachtbases bestookt met raketten. Dat zou Israël doen om Iran ervan te weerhouden van die faciliteiten gebruik te maken.

Invloed Iran in Syrië

Iran zou via die luchthavens wapens leveren aan bondgenoten in Syrië en Libanon, waaronder Hezbollah. De invloed van Teheran in Syrië groeit sinds het de steun uitsprak voor de Syrische president Assad in de burgeroorlog die sinds 2011 woedt.

Strijders die banden hebben met Iran, zoals het Libanese Hezbollah, hebben nu gebieden in het oosten, zuiden en noordwesten van Syrië en verschillende buitenwijken van de hoofdstad Damascus in handen.